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L’affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 52,07 per cento

Scrutatori al lavoro durante lo spoglio delle schede elettorali dopo la chiusura dei seggi, al primo turno delle elezioni comunali per il sindaco di Messina, 25 maggio 2026 (Carmelo Imbesi/ANSA)
Scrutatori al lavoro durante lo spoglio delle schede elettorali dopo la chiusura dei seggi, al primo turno delle elezioni comunali per il sindaco di Messina, 25 maggio 2026 (Carmelo Imbesi/ANSA)

Con la chiusura dei seggi, alle 15 di lunedì, l’affluenza definitiva per il secondo turno delle elezioni comunali è stata del 52,07 per cento. Domenica alle 23 era stata del 39,79 per cento, alle 19 del 28,36 per cento e alle 12 del 13,46 per cento. In Sardegna, dove invece è terminato il primo turno delle amministrative, l’affluenza definitiva è stata del 61,64 per cento.

Domenica e lunedì si votava per rinnovare sindaci e consigli comunali in 41 comuni italiani sopra i 15mila abitanti in cui al primo turno – due settimane fa – nessuno dei candidati aveva superato il 50 per cento dei voti. Dei 41 comuni coinvolti, sei sono capoluoghi da tenere d’occhio: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento.

– Leggi anche: Cosa c’è in ballo nel secondo turno delle comunali

Tag: elezioni comunali 2026-sardegna

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