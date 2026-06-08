L’affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 52,07 per cento

Con la chiusura dei seggi, alle 15 di lunedì, l’affluenza definitiva per il secondo turno delle elezioni comunali è stata del 52,07 per cento. Domenica alle 23 era stata del 39,79 per cento, alle 19 del 28,36 per cento e alle 12 del 13,46 per cento. In Sardegna, dove invece è terminato il primo turno delle amministrative, l’affluenza definitiva è stata del 61,64 per cento.

Domenica e lunedì si votava per rinnovare sindaci e consigli comunali in 41 comuni italiani sopra i 15mila abitanti in cui al primo turno – due settimane fa – nessuno dei candidati aveva superato il 50 per cento dei voti. Dei 41 comuni coinvolti, sei sono capoluoghi da tenere d’occhio: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento.

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