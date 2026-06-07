La Guardia costiera italiana ha recuperato i corpi di dieci persone migranti morte a causa di un naufragio al largo di Malta

Un’imbarcazione con a bordo una sessantina di persone migranti si è ribaltata circa 45 miglia nautiche (un’ottantina di chilometri) a sud-est di Malta: la Guardia costiera italiana, intervenuta con una motovedetta su richiesta delle autorità maltesi, ha detto di aver recuperato i corpi di dieci persone morte. Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera l’imbarcazione era partita dalla Libia, e un peschereccio che navigava in zona avrebbe soccorso altre 48 persone. Non è chiaro se ci siano dispersi e quanti siano: le ricerche stanno andando avanti.