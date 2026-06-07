La cantante gallese Duffy, tra le più famose degli anni Duemila, ha annunciato il suo primo concerto dal vivo dopo 15 anni

La 41enne cantante gallese Duffy, una delle più famose in circolazione alla fine degli anni Duemila, ha annunciato sui propri account social che farà il suo primo concerto dal vivo dopo 15 anni. Si terrà a Londra il 5 luglio e per provare a partecipare è necessario iscriversi a una specie di lotteria, dato che a dire di Duffy sarà un concerto «intimo», quindi con poche persone.

Nel 2008 Duffy aveva pubblicato un disco di enorme successo, Rockferry, per poi ritirarsi dalla scena pubblica appena tre anni dopo. Nel 2020 raccontò di avere subìto un grave episodio di violenza sessuale, facendo capire che la sua carriera si era interrotta per questa ragione.

Alcune settimane fa Duffy ha anche annunciato di aver partecipato a un documentario in cui parlerà sia della sua carriera, sia della violenza subita.