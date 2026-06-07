La ciclista nederlandese Demi Vollering ha vinto il Giro d’Italia Women

La ciclista nederlandese Demi Vollering, campionessa d’Europa in carica, ha vinto il Giro d’Italia Women, il nome ufficiale del Giro d’Italia femminile. Nell’ultima tappa in programma domenica pomeriggio è arrivata prima l’italiana Elisa Longo Borghini, che aveva vinto il Giro sia nel 2024 sia nel 2025, e che con una volata finale si è piazzata davanti alla neozelandese Niamh Fisher-Black, e alla tedesca Antonia Niedermaier. Vollering invece è arrivata quarta.

La classifica dell’ultima tappa ha ribaltato un po’ a sorpresa quella finale, in una giornata che si prevedeva sarebbe stata tutto sommato tranquilla.

Dopo le prime sette tappe del Giro infatti Vollering era seconda, con un minuto di ritardo rispetto ad Anna van der Breggen, un’altra nederlandese, che aveva vinto il Giro d’Italia femminile già quattro volte. Domenica però sulla salita della Colletta di Brondello Vollering è riuscita a staccare van der Breggen e a raggiungere la testa della gara, con davanti Borghini. Per lei, che ha 29 anni, è la prima vittoria nel Giro. Niedermaier ha chiuso al secondo posto della classifica generale, van der Breggen al terzo e Borghini al quarto.

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