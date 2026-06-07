C’è stato un attentato a Kochav Yair, in Israele: una persona è morta e 5 sono state ferite

Domenica a Kochav Yair, una cittadina israeliana al confine con la Cisgiordania, un uomo ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro alcune persone nei pressi di un distributore di benzina. Subito dopo l’uomo si è spostato e ha sparato altri colpi nelle vicinanze: una persona è stata uccisa e cinque sono state ferite. Poco dopo l’uomo è stato ucciso, non è ancora chiaro da chi.

Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa, ha riferito che due delle persone ferite sono in gravi condizioni. Un funzionario israeliano ha detto a CNN che l’uomo che ha sparato veniva da Tayibe, una cittadina israeliana a maggioranza araba poco distante.

Hamas ha celebrato l’attentato definendolo «eroico», ma non lo ha rivendicato.