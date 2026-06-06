Weekly Beasts
Un macaco rhesus, una pafia e uno scoiattolo terricolo di Belding, tra gli animali fotografati questa settimana
A Neuilly-sur-Marne, a est di Parigi, c’è un grande ospedale psichiatrico che porta avanti un progetto di interventi assistiti con animali attraverso l’interazione dei suoi pazienti con cinque asini: le sedute prevedono di portare gli asini a passeggio o di prendersene cura, come si vede in una delle fotografie di questa raccolta che mostra una persona che pulisce gli occhi di uno di loro. Tra le altre fotografie ci sono un airone verde con un piccolo granchio nel becco; un puledro islandese e un cucciolo di giraffa, entrambi nati da pochi giorni; delfini che nuotano nello stretto del Bosforo; e un capriolo in un prato di consolida in fiore.