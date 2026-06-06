Stamattina diversi quotidiani aprono con il rifiuto di Vladimir Putin di incontrare Volodymyr Zelensky, dopo che quest’ultimo lo aveva invitato con una lettera aperta a un incontro a due – sarebbe stato il primo dall’inizio della guerra. Si trova anche parecchio sport, dato che il tennista italiano Flavio Cobolli sarà in finale al Roland Garros e che venerdì è stato presentato il calendario della prossima Serie A maschile di calcio.