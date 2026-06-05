Quattro medici saranno processati per omicidio colposo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, nel 2023

La giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici con l’accusa di omicidio colposo, per la morte del giornalista e conduttore televisivo Andrea Purgatori nel 2023. Il processo inizierà il 12 gennaio del 2027.

Purgatori era morto a 70 anni a causa di un’endocardite, cioè un’infiammazione dell’endocardio, il tessuto che riveste la superficie interna del cuore. I suoi figli avevano denunciato i quattro medici che lo avevano in cura – Gianfranco Gualdi, Claudio Di Biasi, Maria Chiara Colaiacomo e Guido Laudani – sostenendo che durante le terapie ci fossero stati errori e negligenze, sbagliando la diagnosi e sottoponendolo a trattamenti non adeguati.

Purgatori fu un giornalista molto noto. Aveva lavorato per anni come inviato al Corriere della Sera, per il quale aveva realizzato numerose inchieste sul terrorismo italiano e internazionale. Era anche stato inviato di guerra negli anni Ottanta in Libano, Iran, Iraq e poi negli anni Novanta nella Guerra del Golfo.