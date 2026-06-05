È morto l’attore inglese Anthony Head, che aveva recitato in “Buffy l’ammazzavampiri” e “Ted Lasso”: aveva 72 anni

È morto all’età di 72 anni l’attore inglese Anthony Head, noto soprattutto per aver recitato nelle serie televisive statunitensi Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso. Le figlie hanno detto che è morto a causa di complicazioni legate a una polmonite.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila Buffy l’ammazzavampiri era stata una serie per adolescenti molto famosa e seguita. Head aveva interpretato il personaggio di Rupert Giles, bibliotecario della scuola e mentore della protagonista. Nella serie Ted Lasso, uscita tra il 2020 e il 2023, Head aveva recitato nel ruolo del miliardario Rupert Mannion. Aveva anche recitato in oltre venti film.