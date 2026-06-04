L’allenatore José Mourinho ha fatto ricorso contro la Turchia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per una squalifica

L’allenatore portoghese José Mourinho ha denunciato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) la Turchia, sostenendo che i suoi diritti siano stati violati per via di una sanzione ricevuta dalla Federazione calcistica turca (TFF) dopo una partita del 2024, quando allenava la squadra del Fenerbahçe. Secondo Mourinho sarebbero stati violati il suo diritto a un giusto processo perché la commissione disciplinare della TFF non sarebbe indipendente dalla sua dirigenza e perché non gli è stata comunicata la motivazione della sua sanzione; e il suo diritto alla libertà di parola perché la sanzione l’avrebbe punito per aver espresso le sue opinioni sugli arbitri del campionato turco.

Mourinho era stato squalificato per una partita e condannato a pagare una multa pari a oltre 16mila euro, per via di comportamenti ritenuti offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria e di alcune dichiarazioni contro la TFF e i suoi standard di arbitraggio. Mourinho nella sua causa si appoggia anche a una precedente sentenza della CEDU contro la TFF, che risale al 2020.

Mourinho è noto per i suoi frequenti atteggiamenti provocatori e sopra le righe, e durante la stagione 2024-2025, quando aveva allenato il Fenerbahçe, aveva avuto diversi problemi e subìto provvedimenti disciplinari. La squalifica contro cui ha fatto ricorso riguarda la partita del 3 novembre 2024, tra Fenerbahçe e Trabzonspor, che era finita 3-2 per il Fenerbahçe. Dopo la partita, nonostante la vittoria Mourinho si era lamentato moltissimo dell’arbitro, sostenendo che la sua squadra fosse vittima di un complotto.

La CEDU è un importante tribunale internazionale che si occupa di far rispettare i diritti umani sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. È un tribunale a cui possono rivolgersi singoli individui per denunciare violazioni dei diritti umani da parte dei governi che hanno firmato la Convenzione.

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