Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc ha prolungato il suo contratto pluriennale con la Ferrari

La squadra di Formula 1 della Ferrari ha annunciato di aver prolungato il contratto con il pilota monegasco Charles Leclerc. La durata non è stata specificata, ma il comunicato parla di «prossime stagioni»: era già successo con l’annuncio del precedente rinnovo pluriennale, nel 2024. Leclerc ha 28 anni e dal 2019 è uno dei due piloti della squadra, insieme all’inglese Lewis Hamilton.

Dalla fine del campionato scorso si parlava della possibilità che non rinnovasse il suo contratto con la Ferrari, da anni in crisi di risultati. Leclerc è uno dei piloti più veloci della sua generazione, ma ha vinto molto meno (solo 8 gare) rispetto ad altri come Max Verstappen e Lando Norris. Inoltre nel 2025 l’arrivo di un collega esperto e vincente come Hamilton, sette volte campione del mondo, aveva inizialmente indebolito il suo ruolo di pilota di riferimento nella squadra, prima che lui lo riaffermasse nel corso della stagione attraverso i risultati, nettamente migliori rispetto a quelli di Hamilton.

In più occasioni in passato Leclerc ha detto esplicitamente di avere l’obiettivo di diventare campione del mondo di Formula 1 guidando la Ferrari, la squadra in cui è cresciuto ed è diventato un professionista, attraverso il programma per giovani piloti promettenti (Ferrari Driver Academy). Ha finora corso con la Ferrari 155 gare, e il prolungamento del contratto potrebbe portarlo a superare il record di Michael Schumacher (180). Attualmente è terzo nel campionato, con tre punti di vantaggio sul compagno di squadra e 56 in meno del pilota della Mercedes Kimi Antonelli, primo.