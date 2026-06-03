Dove vedere i tennisti italiani ai quarti di finale del Roland Garros, e a che ora giocano

Oggi, mercoledì 3 giugno, tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner né Carlos Alcaraz c’è la percezione che chiunque, tra i tennisti rimasti, possa vincerlo. Giocherà per primo Flavio Cobolli, che affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime; vincendo arriverebbe per la prima volta in semifinale in uno Slam, ed entrerebbe tra i primi 10 del ranking mondiale.

Da programma la partita dovrebbe cominciare alle 13:20, ma inizierà dopo, quasi certamente non prima delle 15: sullo stesso campo si devono giocare prima due partite dei quarti di finale femminili, e alle 12:15 era ancora in corso il primo set della prima. In serata ci sarà invece il “derby” tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che prima di questo torneo erano entrambi fuori dai primi 100 nella classifica mondiale, e ora si giocheranno l’accesso in semifinale. La partita comincerà alle 20:15, e chi vince affronterà il vincente tra Cobolli e Auger-Aliassime.

Le partite del Roland Garros sono trasmesse da Eurosport, e i servizi di streaming che permettono di vederlo sono Dazn, Hbo Max, Tim Vision, Discovery+ e Prime Video Channels. Dall’altra parte del tabellone è già stata definita la prima semifinale, che sarà tra Alexander Zverev e Jakub Mensik.

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