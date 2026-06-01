Anche Anthropic, una delle più importanti aziende nel settore dell’intelligenza artificiale, si sta per quotare in borsa

Anthropic, una delle principali aziende attive nel settore dell’intelligenza artificiale e conosciuta soprattutto per il chatbot Claude, si sta preparando per quotarsi in borsa. L’azienda ha comunicato di aver presentato in via riservata le bozze della documentazione per un’offerta pubblica iniziale senza però dare altri dettagli. L’offerta pubblica iniziale (o IPO: Initial Public Offering) è il processo con cui un’azienda emette per la prima volta in borsa le proprie azioni, da vendere agli investitori per finanziarsi. I principali media statunitensi scrivono che l’IPO sarebbe pari a oltre mille miliardi di dollari.

Anthropic non è l’unica grande azienda del settore ad aver deciso di quotarsi in borsa in questi mesi: sono del resto società che hanno bisogno di enormi capitali per continuare a svilupparsi, e la quotazione in borsa serve proprio ad attirare una mole di investimenti altrimenti difficile da reperire.

A metà maggio i media, citando fonti vicine all’azienda, avevano parlato dell’imminente quotazione in borsa di OpenAI, rivale di Anthropic conosciuta soprattutto per ChatGPT. Da mesi si parla poi dell’IPO che avrà SpaceX, la società spaziale di proprietà di Elon Musk, che di recente è stata fusa con xAI, la sua società di sviluppo di intelligenze artificiali. Secondo il Financial Times queste operazioni sarebbero «tre delle più grandi quotazioni in borsa di tutti i tempi».

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