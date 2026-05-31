Oggi le aperture dei quotidiani sono abbastanza diverse l’una dall’altra. Il Corriere della Sera titola su un’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sull’Ucraina, mentre Repubblica apre con un’intervista alla presidente del Comitato europeo delle regioni Kata Tüttő sulle richieste italiane di fondi europei. La Stampa in prima pagina parla dell’opinione degli italiani sui reattori nucelari. Sulla maggior parte delle prime pagine si trova comunque la storia dei cavalli scappati a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno (Il Fatto Quotidiano la mette in apertura). Quasi tutti i giornali raccontano dell’arresto del compagno della madre della bambina che era stata trovata morta in circostanze sospette a Bordighera, in Liguria, lo scorso febbraio. C’è poi la vittoria del Paris Saint-German in Champions League e la morte del sociologo e filosofo francese Edgar Morin.