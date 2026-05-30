La fuga dei cavalli della parata del 2 giugno per le strade di Roma

Nella notte tra venerdì e sabato alcuni cavalli sono fuggiti per le vie di Roma sud dai recinti dove si trovavano per le prove della parata per la festa del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione di polizia locale e carabinieri citata dall’ANSA, i cavalli potrebbero essersi imbizzarriti e sarebbero poi scappati a causa dell’esplosione di alcuni petardi o fuochi d’artificio vicino alla zona dov’erano radunati, nell’area delle terme di Caracalla. Il comando della polizia locale di Roma ha però detto che è ancora un’ipotesi.

I video dei cavalli, girati da automobilisti e passanti, sono molto circolati sui social. I cavalli, in tutto una trentina, sono stati inseguiti dai reparti delle forze dell’ordine, anche loro a cavallo. Nel tentativo di fermarli, sono rimasti feriti tre militari e una poliziotta.