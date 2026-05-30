Weekly Beasts

A fine febbraio avevamo raccontato la storia della cicogna Yaren, che ogni anno, da 15 anni, torna in un paesino della Turchia nord-occidentale dopo aver svernato in Africa. Nella raccolta di questa settimana non c’è Yaren, ma uno dei cinque pulcini nati dalla sua covata, col becco spalancato. Ci sono anche una foca rilasciata in natura sull’isola di Juist, nell’arcipelago tedesco delle Frisone Orientali, mentre esce dalla cassa in cui è stata trasportata e si dirige verso il mare di Wadden; un piccolo di cervo dalla coda nera, nato da pochi giorni, insieme alla madre; e due sule bassane durante il corteggiamento.