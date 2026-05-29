I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio di Roma verranno conservati altrove

Il comune di Roma ha detto che i manifesti della Seconda guerra mondiale scoperti durante la ristrutturazione di un negozio in centro città sono stati staccati dalla facciata del palazzo e verranno conservati altrove. I manifesti si trovavano dietro le teche esterne del negozio di scarpe al 292 di via Cola di Rienzo, nota via commerciale del quartiere Prati, vicino al Vaticano: contengono avvisi diffusi alla cittadinanza durante i bombardamenti su Roma o messaggi di propaganda politica, e nonostante siano rimasti nascosti per decenni sono in condizioni discrete.

In un post condiviso sui social, il Municipio I (quello del centro città, dove si trova la via) ha detto che sono stati rimossi con la collaborazione dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che dipende dalla Direzione generale Archivi, e quindi dal ministero della Cultura. L’idea è esporli poi nel mercato dell’Unità, che si trova a poche centinaia di metri ed è a sua volta in fase di rifacimento.

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