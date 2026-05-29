Un giudice degli Stati Uniti ha bloccato la chiusura del Kennedy Center e la sua intitolazione a Trump

Un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che non erano conformi alla legge l’intitolazione anche a Donald Trump del Kennedy Center, né la sua chiusura per due anni: entrambe cose volute da Trump. Il Kennedy Center è un importante centro culturale e sala da concerti di Washington e il suo consiglio d’amministrazione, nominato da Trump, ha già detto che farà appello.

Il giudice ha concluso che le decisioni del consiglio, fatte per compiacere Trump, hanno violato lo statuto del centro, che può essere modificato solo dal parlamento e prevede il centro sia dedicato alla memoria del presidente John Fitzgerald Kennedy. La chiusura dovrebbe iniziare in estate e il giudice ne ha contestato la modalità precipitosa. Da quando Trump aveva voluto aggiungere il suo nome a caratteri cubitali sulla facciata del Kennedy Center, molti artisti e compositori avevano organizzato un boicottaggio, annullando presenze e concerti.