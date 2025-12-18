La portavoce della Casa Bianca ha detto che il “Kennedy Center”, centro culturale di Washington, sarà rinominato “Trump-Kennedy Center”

Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, conosciuto come Kennedy Center, sarà rinominato Trump-Kennedy Center for the Performing Arts: l’ha scritto su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt spiegando che il voto del consiglio di amministrazione del centro culturale è stato unanime e motivato «dallo straordinario lavoro svolto dal presidente Trump nell’ultimo anno per salvare l’edificio. Non solo dal punto di vista della ricostruzione, ma anche sotto il profilo finanziario e della sua reputazione».

Poco dopo essere diventato presidente Donald Trump sostituì tutti i membri del consiglio di amministrazione del Kennedy Center con persone a lui vicine che poi votarono per nominarlo presidente del consiglio di amministrazione.

Trump ha commentato la notizia dicendo di essere «sorpreso» e «onorato» dalla scelta del consiglio. Sebbene sia Leavitt che Trump abbiano affermato che il consiglio avesse votato all’unanimità, almeno un membro del consiglio ha contestato tale dichiarazione. «Non è stato un voto unanime» ha detto Joyce Beatty, parte del consiglio e rappresentante democratica dell’Ohio: «Non mi è stato permesso parlare o esprimere la mia opposizione a questa decisione». Secondo alcuni esperti legali poiché il nome del centro era stato stabilito con una legge del 1964, il Congresso dovrà votare per rendere ufficiale il cambiamento, il che significa che il consiglio non può farlo unilateralmente.

Il Kennedy Center si trova a Washington, è sia un memoriale pubblico in onore del presidente John Fitzgerald Kennedy sia un importante centro di arti dello spettacolo. Produce e presenta ogni anno circa 2mila spettacoli e esibizioni di teatro, danza classica e contemporanea, musica orchestrale e da camera, jazz, e altro ancora. Ogni anno assegna i Kennedy Center Honors, riconoscimenti alla carriera attribuiti a persone influenti nel mondo dell’arte, della musica e del cinema. Trump ha ottenuto finanziamenti per i lavori di ristrutturazione del centro pari a circa 257 milioni di dollari.