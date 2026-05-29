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Con Jennifer Lopez, Camila Mendes e Tom Hanks con Woody di "Toy Story"

L'attore Tom Hanks (69) con il personaggio di Toy Story Woody all'evento di lancio del quinto capitolo della saga, Londra, Inghilterra, 28 maggio(Jeff Spicer/Getty Images)
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L'attore Tom Hanks (69) con il personaggio di Toy Story Woody all'evento di lancio del quinto capitolo della saga, Londra, Inghilterra, 28 maggio
(Jeff Spicer/Getty Images)

Giovedì a Londra c’è stato l’evento di lancio di Toy Story 5: erano presenti gli attori Tom Hanks e Tim Allen, storici doppiatori dei personaggi Woody e Buzz Lightyear, insieme a Joan Cusack e Greta Lee. Nel corso della settimana ci sono state anche le prime dei film Office Romance, con Jennifer Lopez e Brett Goldstein, e Masters of the Universe, con Camila Mendes e la band inglese The Darkness, che ha contribuito alla colonna sonora del film. C’è chi si è fatto notare anche per i suoi vestiti: la tennista giapponese Naomi Osaka è arrivata in campo al torneo del Roland Garros con una divisa a paillettes dorate e un lungo strascico; il sindaco di New York Zohran Mamdani ha indossato una tunica che richiamava la maglietta dell’Arsenal, di cui è tifoso, durante una preghiera per l’Eid al-Adha. Poi Pep Guardiola e Noel Gallagher, abbracciati; alcuni vincitori del festival di Cannes; Conan O’Brien con una laurea honoris causa; e alcune facce note sugli spalti del Roland Garros.

Tag: celebripost-celebrities

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