Celebripost

Giovedì a Londra c’è stato l’evento di lancio di Toy Story 5: erano presenti gli attori Tom Hanks e Tim Allen, storici doppiatori dei personaggi Woody e Buzz Lightyear, insieme a Joan Cusack e Greta Lee. Nel corso della settimana ci sono state anche le prime dei film Office Romance, con Jennifer Lopez e Brett Goldstein, e Masters of the Universe, con Camila Mendes e la band inglese The Darkness, che ha contribuito alla colonna sonora del film. C’è chi si è fatto notare anche per i suoi vestiti: la tennista giapponese Naomi Osaka è arrivata in campo al torneo del Roland Garros con una divisa a paillettes dorate e un lungo strascico; il sindaco di New York Zohran Mamdani ha indossato una tunica che richiamava la maglietta dell’Arsenal, di cui è tifoso, durante una preghiera per l’Eid al-Adha. Poi Pep Guardiola e Noel Gallagher, abbracciati; alcuni vincitori del festival di Cannes; Conan O’Brien con una laurea honoris causa; e alcune facce note sugli spalti del Roland Garros.