In Colombia decine di guerriglieri sono morti in scontri tra due gruppi armati locali

Tra martedì e giovedì ci sono stati scontri tra due gruppi armati nel dipartimento di Guaviare, nel sud-est della Colombia. Il ministro della Difesa, Pedro Sánchez Suárez, ha scritto su X che i gruppi coinvolti sono due fazioni dissidenti delle FARC, che si contendono il controllo di questa regione. Uno dei due gruppi ha detto in un comunicato che negli scontri sono rimasti uccisi almeno 52 guerriglieri.

Le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) combatterono per decenni contro il governo colombiano, prima di fare un accordo di pace nel 2016. Alcune fazioni però non hanno accettato l’accordo e hanno continuato a portare avanti le proprie attività militari e criminali.

In Colombia si terranno elezioni presidenziali il 31 maggio, e nelle settimane scorse c’era stato un aumento degli attacchi da parte delle fazioni dissidenti delle FARC. Il presidente Gustavo Petro ha detto che si tratta di tentativi di destabilizzare la Colombia in vista delle elezioni. In uno degli attacchi più gravi, a fine aprile, 20 persone erano state uccise lungo l’autostrada panamericana, nel distretto di Cauca, nel sud-ovest della Colombia.

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