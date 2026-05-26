La spedizione di terra della Global Sumud Flotilla è stata bloccata e respinta dai militari libici

Le autorità della Libia occidentale hanno bloccato e respinto i circa 200 attivisti della Global Sumud Flotilla che da qualche giorno erano accampati vicino a Misurata nel tentativo di raggiungere la Striscia di Gaza attraverso l’Egitto, per portare cibo e beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Misurata si trova sul confine tra la Libia occidentale e quella orientale: le autorità libiche orientali, guidate dal generale Khalifa Haftar e non riconosciute dalla comunità internazionale, non avevano autorizzato il passaggio.

Secondo i portavoce della Flotilla i militari della Libia occidentale hanno prelevato violentemente gli attivisti dal loro accampamento e li hanno costretti a salire sui loro autobus. Gli attivisti hanno detto che i soldati erano a volto coperto, che hanno strattonato e picchiato chi opponeva resistenza e che per sgomberare un gruppo di donne rifugiatosi in una moschea vicina hanno usato gas lacrimogeni. Una volta sui pullman, gli attivisti sono stati accompagnati da mezzi militari a Misurata, da cui alcuni dovrebbero essere rimpatriati.

Non si hanno invece ulteriori notizie sui dieci attivisti che erano stati arrestati dopo essere entrati in Libia orientale con l’intento di negoziare con le autorità locali il transito della spedizione. Sono stati portati a Bengasi, dove ha sede il governo della Libia orientale. La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, ha detto che gli attivisti sono stati accusati di ingresso illegale e che quelli italiani non sono ancora riusciti a parlare con il personale del consolato di Bengasi, come invece aveva detto sarebbe successo il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.