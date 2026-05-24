L’Olympiakos ha vinto l’Eurolega di basket

L’Olympiakos ha battuto 92-85 il Real Madrid e ha vinto l’Eurolega maschile di basket per la quarta volta nella sua storia. Nella finale, che si è giocata ad Atene e quindi con una netta maggioranza di tifosi dell’Olympiakos, il Real Madrid era partito meglio, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 7 punti. Nel secondo quarto l’Olympiakos ha rimontato, e dal terzo in poi la partita è stata equilibrata e intensa, giocata sostanzialmente punto-a-punto: a 2 minuti dalla fine il punteggio era 80-80.

Poi il Real non ha più fatto canestro per un minuto e mezzo, e l’Olympiakos ha guadagnato 8 punti di vantaggio grazie soprattutto ai tiri liberi. Nei secondi finali la squadra greca ha gestito male il pallone, consentendo al Real Madrid di segnare 5 punti in fila e di tentare il tiro da 3 del pareggio, finito però sul ferro. Per l’Olympiakos il francese Evan Fournier ha segnato 20 punti, e altri tre giocatori ne hanno fatti almeno 10 (Alec Peters, Aleksandar Vezenkov, Thomas Walkup). Il miglior realizzatore della partita è stato Trey Lyles del Real Madrid con 24 punti, 22 dei quali segnati nei primi due quarti.

Venerdì in semifinale l’Olympiakos aveva battuto il Fenerbahce, la squadra campione in carica del torneo, per 79-61. Sono anni che la squadra greca compete ai vertici del basket europeo, qualificandosi spesso per le final four di Eurolega; era però dal 2013 che non vinceva il torneo. Quell’anno aveva battuto proprio il Real, la squadra più vincente di tutte, contro cui aveva perso una finale nel 2023.