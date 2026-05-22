Spotify permetterà di creare remix e cover con l’AI usando le canzoni pubblicate da Universal Music
Giovedì l’azienda di streaming musicale Spotify ha detto di aver fatto un accordo con la casa discografica Universal Music che permetterà ai suoi abbonati di creare remix e cover attraverso un software di intelligenza artificiale (AI) a partire dalle canzoni pubblicate da Universal Music. È la prima volta che Spotify consente di usare strumenti di AI agli utenti per creare contenuti all’interno della piattaforma.
Universal è una delle più importanti case discografiche al mondo e gestisce band e cantanti come Taylor Swift e Billie Eilish. Non è stato reso noto quali musicisti e autori di canzoni sono inclusi in questo accordo, a cui gli artisti possono decidere di non partecipare. Entrambe le società hanno detto che il nuovo servizio, che sarà una componente aggiuntiva a pagamento per gli utenti premium, permetterà agli artisti di ottenere una nuova fonte di reddito.