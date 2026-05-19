Sally Rooney pubblicherà la traduzione in ebraico di “Intermezzo” con una casa editrice israeliana che sostiene i diritti dei palestinesi

La scrittrice irlandese Sally Rooney pubblicherà la traduzione in ebraico del suo ultimo romanzo Intermezzo con November Books, casa editrice israeliana indipendente che sostiene i diritti delle persone palestinesi. Nel 2021 Rooney si era rifiutata di vendere i diritti per la traduzione in ebraico di Dove sei, mondo bello a una casa editrice israeliana finanziata dal governo: Rooney aderisce al movimento Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele che opera attraverso forme di pressione non violente affinché Israele rispetti il diritto internazionale.

November Books è l’unica casa editrice israeliana che soddisfa le condizioni stabilite dal movimento BDS: non opera negli insediamenti israeliani illegali, non riceve finanziamenti da Israele e riconosce esplicitamente i diritti dei palestinesi. Ishai Menuchin, direttore di November Books, ha scritto in un comunicato che «pubblicare libri di autori associati al movimento dimostra ai lettori israeliani che l’opposizione all’occupazione, all’apartheid e al genocidio è ciò che sta alla base del boicottaggio: una forma di protesta politica chiaramente legittima».

Sally Rooney è da tempo sostenitrice della causa palestinese e ha supportato finanziariamente anche l’organizzazione pro-Palestina Palestine Action, che il governo britannico ha reso illegale sulla base delle leggi antiterrorismo.

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Intermezzo – che si intitola così anche nella versione originale in inglese – è il quarto romanzo di Rooney dopo Parlarne tra amici (2017), Persone normali (2018) e Dove sei, mondo bello (2021). Sia dal primo che dal secondo (quello che ha ottenuto maggiore successo) sono state tratte delle serie tv.