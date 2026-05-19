Due donne hanno detto di essere state stuprate dai mariti nell’edizione inglese del programma tv Matrimonio a prima vista

Due donne hanno detto di essere state stuprate dai rispettivi mariti durante le riprese della versione inglese del programma televisivo Matrimonio a prima vista: è un programma molto popolare anche in Italia, in cui i concorrenti vengono abbinati a coppie e si conoscono per la prima volta il giorno del loro matrimonio, e vengono poi seguiti per vedere come si sviluppa la loro relazione. Una terza donna ha raccontato di aver subìto un atto per il quale non aveva dato il consenso durante un rapporto sessuale, ma non ha accusato il marito di stupro.

Una delle donne che hanno accusato di stupro i mariti ha anche detto che l’uomo l’aveva minacciata di attaccarla con l’acido, qualora avesse raccontato a qualcuno dei comportamenti violenti che lui era solito avere durante gli atti sessuali. Le donne hanno accusato anche Channel 4, il canale che trasmette il programma, per aver mandato in onda le puntate in cui appaiono pur essendo a conoscenza delle accuse.

Le accuse sono diventate pubbliche il 18 maggio grazie a un servizio di Panorama, un noto programma di BBC, la televisione pubblica britannica. Dopo il servizio Channel 4 ha rimosso tutti gli episodi dal suo servizio di streaming e ha comunicato che lo scorso mese aveva commissionato a una società esterna una revisione di come vengono gestite le riprese dopo che aveva già ricevuto queste accuse. La società produttrice del programma, CPL, ha detto di essersi sempre comportata in modo appropriato.