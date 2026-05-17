Il più grande attacco ucraino coi droni in Russia dell’ultimo anno ha ucciso 3 persone

Almeno tre persone sono state uccise domenica da un grande attacco ucraino nell’area della capitale russa Mosca: oltre 120 droni sono stati lanciati in direzione della città e dei sobborghi, il numero più grande dell’ultimo anno, secondo l’agenzia russa TASS. In totale i droni lanciati nella notte dall’Ucraina verso la Russia sono stati 550. Una donna è stata uccisa a Khimki, a nord-ovest di Mosca, e due uomini a Mytishchi, a nord-est. Dodici persone sono state ferite, alcuni droni hanno colpito una raffineria, mentre i detriti di un drone abbattuto sono caduti su una delle piste dell’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, senza causare particolari danni.

Gli attacchi ucraini si sono intensificati negli ultimi giorni, anche in risposta ai bombardamenti russi (con missili e droni) sulla capitale Kiev di mercoledì e giovedì, che hanno ucciso 25 persone.