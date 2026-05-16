Stati Uniti e Nigeria hanno ucciso Abu Bilal Al Minuki, uno dei leader dell’ISIS

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che le forze armate statunitensi e quelle nigeriane hanno ucciso in un’operazione congiunta Abu Bilal Al Minuki, uno dei leader dello Stato Islamico (o ISIS). Trump lo ha definito «il numero 2 a livello mondiale dell’organizzazione». Non sono stati forniti dettagli sul luogo dell’operazione, avvenuta comunque in Nigeria. Al Minuki era stato inserito nella lista dei “terroristi internazionali” dagli Stati Uniti nel 2023, durante l’amministrazione del presidente Joe Biden, ed era operativo soprattutto nella regione del Sahel, la lunga striscia di stati che costeggia da sud il grande deserto del Sahara (in arabo “sahel” vuol dire proprio “costa”, come se il Sahara fosse un mare).

È la seconda volta in cinque mesi che gli Stati Uniti compiono operazioni militari in Nigeria, l’ultima era stata il 25 dicembre: da tempo accusano l’ISIS di attaccare le comunità cristiane del paese e il governo nigeriano di non fare abbastanza per proteggerle. Da inizio anno hanno inviato droni e 200 soldati per addestrare le forze militari nigeriane e fornire supporto all’intelligence.

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