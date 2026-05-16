Perugia è in finale nella Champions League maschile di pallavolo

Sabato sera la Sir Susa Vim Perugia ha battuto la PGE Projekt Varsavia per 3-0 (con i parziali di 25-19, 25-20 e 26-24) nella semifinale della Champions League maschile di pallavolo. Perugia – che è campione d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica – si è qualificata alla finale del torneo per il secondo anno consecutivo.

Perugia è la squadra del capitano della Nazionale Simone Giannelli, considerato uno dei migliori palleggiatori al mondo (il palleggiatore è quello che riceve la palla e la smista ai compagni). Anche grazie al suo eccezionale contributo, la Sir Susa aveva raggiunto agilmente questa semifinale, vincendo tutte le partite del suo girone ed eliminando ai quarti di finale i campioni di Spagna del Guaguas Las Palmas.

L’altra semifinale, che sarà tra la squadra polacca del Warta Zawiercie e quella turca del Ziraat Bankkart Ankara, si giocherà sabato alle 20:30. La finale per il primo posto sarà invece domenica, alle 20:30.

Tra l’altro, le Final Four (cioè le semifinali e la finale del torneo) si stanno giocando all’Inalpi Arena di Torino. Fino a due mesi fa si sarebbero dovute giocare all’Arena Santa Giulia di Milano, il palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel quale si sono disputate le partite di hockey delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di quest’anno. Ma per problemi organizzativi e mancanza di alternative a Milano, l’evento era stato infine spostato a Torino.