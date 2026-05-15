Il traffico all’aeroporto di Helsinki è stato temporaneamente sospeso per lo sconfinamento di un drone

Il traffico all’aeroporto di Helsinki, capitale della Finlandia, è stato sospeso per tre ore per la rilevazione di un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo finlandese. Non è stato reso noto che tipo di drone fosse, da dove provenisse e dove fosse diretto. Il governo ha annunciato alcune ore dopo che il drone non rappresentava più un pericolo. L’aviazione finlandese ha fatto decollare degli aerei militari per pattugliare la zona, e il presidente Alexander Stubb ha poi annunciato che non c’è alcuna minaccia militare per la Finlandia. Il primo ministro Petteri Orpo ha detto che le forze armate del paese avevano alzato il livello di sorveglianza.

La sospensione dei voli è durata dalle 4:00 alle 7:00 di questa mattina, ora locale. La società che gestisce l’aeroporto ha detto che nel corso della giornata potrebbero esserci ritardi e cancellazioni. In mattinata è prevista una conferenza stampa del governo.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nell’Europa del nord e dell’est ci sono stati diversi casi di sconfinamenti di velivoli e droni russi e ucraini nello spazio aereo degli stati dell’area. Giovedì la prima ministra della Lettonia si era dimessa per aver dimostrato scarsa preparazione nel gestire uno di questi incidenti, quando diversi droni ucraini diretti in Russia erano entrati in territorio lettone e uno aveva colpito un impianto energetico.