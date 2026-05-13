Il Post al Salone del Libro di Torino

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Giovedì inizia il Salone del Libro di Torino, quell’evento che non c’è bisogno di spiegare, un po’ perché è già piuttosto spiegato dal nome, e un po’ perché se state leggendo quest’articolo e quindi non vivete in una caverna senza wifi saprete inevitabilmente che il Salone del Libro di Torino è la-più-grande-fiera-italiana-dedicata-ai-libri, e che occupa alcuni enormi padiglioni del luogo che si chiama Lingotto a sud del centro di Torino (questa informazione geografica l’abbiamo aggiunta sperando fosse una cosa che non sapeste, ma non è essenziale: c’è la metro, da entrambe le stazioni, basta che andiate nella direzione giusta, Bengasi, ecco un’informazione utile).

Oltre a cercare di essere utili con i mezzi di trasporto (sì, si può pagare con la carta di credito ai tornelli senza perdere tempo alle macchinette), la ragione per cui scriviamo del Salone del Libro è che anche quest’anno il Post sarà presente nel calendario degli eventi e nello spazio dell’editore Iperborea, e diversi suoi giornalisti e giornaliste vagheranno come tutti tra i padiglioni, confusi come tutti dalla ricchezza dell’offerta e con le proprie app contapassi che alla fine della giornata esporranno numeri che non si vedevano dal Salone dell’anno scorso (salvo che per alcune primatiste dell’escursione in montagna, al Post ce ne sono).

E quindi, se vogliamo approfittare per vederci, le possibilità sono tre: sbattersi contro mentre ci si sposta dallo stand Sellerio alla presentazione di un romanzo polacco («Ehi, quello era Luca Misculin!»), oppure – più consigliabili, se date retta a noi – visitare lo stand di Iperborea e di Altrecose in posizione centralissima o partecipare a uno dei seguenti incontri, più regolarmente organizzati dall’efficiente macchina del Salone (disclaimer: il direttore del Post Francesco Costa è coinvolto nell’efficiente macchina).

Giovedì 14 maggio, ore 16

Ludovica Lugli, Luca Sofri e Marino Sinibaldi partecipano al racconto del Premio Vero e all’annuncio dei sedici libri candidati alla terza edizione del premio.

Giovedì 14 maggio, ore 17

Giacomo Papi conduce l’incontro sul centenario di Carlo Fruttero.

Giovedì 14 maggio, ore 19

Luca Sofri e Michele Serra presentano il nuovo numero della rivista Cose spiegate bene, “Che ne sai tu di un campo di grano?”.

Venerdì 15 maggio, ore 10,45

Francesco Costa parla di giornalismo e social network assieme a Francesco Zaffarano, Livia Viganò e Marco Cartasegna.

Venerdì 15 maggio, ore 11

Luca Sofri è ospite allo spazio di Internazionale per una conversazione col direttore di Internazionale Giovanni De Mauro.

Venerdì 15 maggio, ore 12

Luca Sofri è allo spazio di Iperborea (K51) per salutare chi passa e firmare Playlist e i libri di Altrecose.

Venerdì 15 maggio, ore 14

Francesco Costa parla con Monica Maggioni dell’informazione come servizio pubblico.

Venerdì 15 maggio, ore 18

Matteo Caccia parla del suo videopodcast per Sky, Echo.

Sabato 16 maggio, ore 10,30

Ludovica Lugli, Marino Sinibaldi e Giulia Pilotti parlano di Elsa Morante e del libro Le chiavi magiche.

Sabato 16 maggio, ore 10,30

Matteo Bordone presenta il libro di Paolo Sarmenghi (Turbopaolo), Il poliziotto del formaggio.

Sabato 16 maggio, ore 11

Francesco Costa e Luca Sofri raccontano i quotidiani nella tradizionale rassegna stampa del Post, “I giornali spiegati bene”.

Sabato 16 maggio, ore 11,30

Valerio Valentini e Matteo Bordone presentano il libro di Valerio Valentini, La marcia sul posto.

Sabato 16 maggio, ore 14,30

Giri Nathan è allo spazio di Iperborea (K51) per firmare le copie di Cambiocampo.

Sabato 16 maggio, ore 15

Luca Sofri è allo spazio di Iperborea (K51) per salutare chi passa e firmare le copie di Playlist e i libri di Altrecose.

Sabato 16 maggio, ore 15

Luca Misculin presenta il libro di Alfredo González-Ruibal, Terra bruciata.

Sabato 16 maggio, ore 16,30

L’autore di Cambiocampo (Altrecose) Giri Nathan presenta il suo libro sul tennis assieme a Luca Sofri.

Sabato 16 maggio, ore 17

Francesco Costa intervista il giornalista statunitense vincitore del premio Pulitzer Evan Osnos.

Sabato 16 maggio, ore 18,30

Francesco Costa parla con Bernie Sanders di cosa sta succedendo e cosa succederà alla politica americana.

Domenica 17 maggio, ore 14

Stefano Nazzi racconta la storia di Giulio Regeni.

Domenica 17 maggio, ore 16

Francesco Costa intervista Francesca Mannocchi sui modi di raccontare la guerra.