Il Premio Vero, una tradizione

È iniziato venerdì a Firenze il percorso della terza edizione del Premio Vero, il progetto del Post e della Fondazione Peccioliper creato per promuovere e premiare la divulgazione giornalistica e la conoscenza della realtà attraverso i libri. Anche quest’anno il percorso in questione avrà una serie di tappe, passaggi e selezioni, pensati per rendere ricca e partecipata la scelta. Il Premio Vero, infatti, viene assegnato al libro più votato da una estesa giuria di abbonati e abbonate al Post tra i quattro finalisti scelti col voto di venti librerie indipendenti in tutta Italia, che a loro volta valuteranno sedici libri candidati da un comitato creato dal Post e dalla Fondazione Peccioliper (ne fanno parte Marino Sinibaldi, Ludovica Lugli, Luca Sofri, Giovanni Volpi e Fabrizio Franceschini).

Le prime due edizioni del Premio si sono concluse alla fine del 2024 e del 2025 con la vittoria di Cento giorni che non torno di Valentina Furlanetto (Laterza) e di Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi (Nottetempo). Anche quest’anno l’avvio delle scelte è stato presentato a Testo, la fiera di libri fiorentina con cui il Post collabora dalla sua nascita, con un incontro di cui è stato ospite lo scrittore Paolo Giordano, che alterna il lavoro di romanziere – nel quale ha spesso fatto convivere letteratura e informazione – a quello di reporter e cronista per il Corriere della Sera, e quindi esperto delle riflessioni che il Premio fa ogni anno sulle definizioni di “saggistica”, “non fiction”, e sugli a volte sfuggenti confini tra le categorie.

Il comitato organizzativo prenderà ora in considerazione molte decine di libri pubblicati tra maggio 2025 e aprile 2026 (gli anni scorsi ne furono valutati più di cento), per arrivare alla presentazione dei sedici candidati al voto dei librai durante il Salone del Libro di Torino, a maggio. Un ulteriore incontro pubblico di presentazione si svolgerà intanto a Peccioli durante il festival Pensavo Peccioli, alla fine di marzo.

Dopo che il voto dei librai avrà creato la shortlist dei quattro libri finalisti, i 250 abbonati e abbonate del Post sorteggiati tra quelli che si saranno candidati alla loro lettura potranno ottenere i libri presso le librerie in questione e votare il loro preferito entro l’autunno (al loro voto si aggiungerà quello del gruppo di lettura non fiction di Peccioli).

L’assegnazione del premio avverrà all’inizio di dicembre, a Peccioli, nel calendario del festival A Natale libri per te.