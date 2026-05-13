Al ministero della Giustizia la gestione dell’amministrazione penitenziaria è stata data al sottosegretario Alberto Balboni

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha assegnato la gestione dell’amministrazione penitenziaria ad Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, nominato sottosegretario alla Giustizia alcune settimane fa dopo le dimissioni di Andrea Delmastro (anche lui di Fratelli d’Italia). Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) è quello che si occupa delle carceri, dei detenuti e del corpo di polizia penitenziaria: è quindi molto importante all’interno del ministero e le deleghe alla sua gestione sono molto ambite.

Delmastro aveva le deleghe al Dap, e dopo le sue dimissioni i partiti di maggioranza Lega e Fratelli d’Italia si sono scontrati per stabilire a chi dovessero spettare: la Lega voleva che fossero date al suo esponente Andrea Ostellari, anche lui sottosegretario alla Giustizia, e le rivendicava accusando Delmastro di averle gestite male. In queste settimane le deleghe erano state temporaneamente assegnate proprio a Ostellari. Fratelli d’Italia invece voleva mantenere questa competenza all’interno del partito e alla fine Nordio, che fa parte anche lui di Fratelli d’Italia, ha scelto Balboni.

A Ostellari è stata confermata la gestione del dipartimento per la giustizia minorile, che il ministero dice di voler potenziare, mentre quella per l’innovazione tecnologica è stata data a Francesco Paolo Sisto di Forza Italia (a ogni partito di maggioranza è stata data una delega, insomma). Delmastro si era dimesso a fine marzo dopo la sconfitta del governo al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, e dopo che per settimane era stato al centro di uno scandalo: si era scoperto che possedeva un ristorante in società con la figlia di una persona condannata in via definitiva per reati di mafia.