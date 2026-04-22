Il governo ha nominato cinque nuovi sottosegretari, tra cui il sostituto di Andrea Delmastro: sarà Alberto Balboni

Nella riunione del Consiglio dei ministri di mercoledì sono stati nominati cinque nuovi sottosegretari. Tra questi c’è anche quello che sostituirà Andrea Delmastro Delle Vedove, che si era dimesso da sottosegretario alla Giustizia lo scorso 24 marzo: il suo posto sarà preso da Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato. Delmastro si era dimesso perché si era scoperto che insieme ad altri politici piemontesi di Fratelli d’Italia possedeva un ristorante in società con la figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia.

Gli altri sottosegretari nominati mercoledì sono il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella, al ministero della Cultura; l’ex capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, al ministero per i Rapporti con il parlamento; la senatrice della Lega Mara Bizzotto, che sostituirà il collega Massimo Bitonci al ministero del Made in Italy; e il coordinatore di Noi Moderati in Sicilia Massimo Dell’Utri, che andrà al ministero degli Esteri.

Insieme ai viceministri, i sottosegretari sono le persone che lavorano più a stretto contatto con i ministri, solitamente occupandosi di questioni specifiche su cui hanno precise deleghe. La più grande differenza tra i due incarichi è che ai viceministri è permesso partecipare al Consiglio dei ministri, su invito del presidente del Consiglio. I sottosegretari vengono proposti dal presidente del Consiglio e dal ministro interessato, e la loro nomina diviene effettiva con un decreto del presidente della Repubblica.