La raffineria di Priolo, la più grande in Italia, è stata comprata dalla società italiana Ludoil

L’azienda energetica italiana Ludoil si è accordata con la cipriota Goi Energy per comprare la raffineria più grande in Italia, la Isab di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, in Sicilia. Nella raffineria di Priolo si lavora oltre il 20 per cento di tutto il petrolio greggio consumato in Italia. Tornerà a essere posseduta da un’azienda italiana dopo che nel 2008 la società italiana ERG l’aveva venduta alla grande compagnia petrolifera russa Lukoil.

La raffineria era rimasta di proprietà di Lukoil fino al dicembre del 2022, quando venne commissariata dallo stato italiano. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le sanzioni europee contro la Russia avevano complicato i commerci delle aziende di proprietà russa, e a dicembre era prevista l’entrata in vigore di un embargo sul petrolio russo. Questo avrebbe reso impossibile per la raffineria rifornirsi dalla Russia, l’unico paese rimasto che le poteva inviare il petrolio, costringendola a sospendere le attività, e lo stato italiano era quindi intervenuto per gestire temporaneamente l’impianto e favorirne la vendita a un’altra azienda.

Né Ludoil né Goi Energy hanno reso noto il prezzo della vendita. Ludoil ha detto che prevede di non licenziare alcuno dei circa 1.000 lavoratori della raffineria, che è fondamentale per l’economia locale.