Wordle, il famoso gioco di parole del New York Times, diventerà un programma televisivo condotto da Savannah Guthrie

Wordle, uno dei giochi online più popolari del New York Times, diventerà un quiz televisivo, e sarà presentato dalla famosa giornalista televisiva Savannah Guthrie, già conduttrice del programma del mattino Today sulla rete statunitense NBC. La serie verrà filmata a Manchester, in Inghilterra, e andrà in onda dall’anno prossimo sempre su NBC: la redazione del New York Times che se ne occupa collaborerà alla produzione del programma assieme al comico Jimmy Fallon, che conduce il popolare Tonight Show.

Wordle fu inventato nell’ottobre del 2021 da Josh Wardle, un programmatore gallese che vive a New York, e il suo obiettivo è indovinare una parola di cinque lettere con un massimo di sei tentativi, a partire da una parola scelta a caso. Diventò virale in pochissime settimane soprattutto grazie al passaparola e ad alcune peculiarità, tra cui il fatto che ci si può giocare solo una volta al giorno. Il New York Times lo comprò nel gennaio del 2022 per arricchire la sua sezione dedicata, nota tra gli altri per il cruciverba Mini e per altri giochi che hanno a che fare con le parole, come Connections e Spelling Bee.

È la prima volta che il New York Times partecipa alla realizzazione di un programma di intrattenimento destinato alla prima serata su una grossa emittente tv, mentre Guthrie ha detto di essere una grande fan del gioco. Anche se la notizia è stata data oggi, le riprese del programma sono già cominciate, anche se sono state posticipate per via del discusso caso di cronaca che riguarda la conduttrice.

A inizio febbraio infatti Nancy Guthrie, sua madre, di 84 anni, è scomparsa dalla sua casa vicino a Tucson, in Arizona. Si ritiene che sia stata rapita, ma da allora su di lei non ci sono notizie. La conduttrice aveva lasciato temporaneamente il suo programma tv per seguire le ricerche, per poi tornare a presentarlo ad aprile; nel frattempo ha offerto una ricompensa di un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni utili per il suo ritrovamento.

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