Il New York Times ha comprato Wordle, popolare gioco di parole online

La società che possiede il New York Times, uno dei più importanti giornali statunitensi, ha annunciato di aver acquistato Wordle, un gioco di parole online creato pochi mesi fa e diventato molto popolare in tutto il mondo in poco tempo. Nel gioco, che è gratuito, bisogna indovinare una parola inglese di cinque lettere in un massimo di sei tentativi, a partire da una parola esistente che si sceglie casualmente e si digita sulla propria tastiera. Era stato creato a novembre dal programmatore gallese Josh Wardle, e grazie al passaparola sui social network è diventato i suoi utenti sono diventati nelle ultime settimane milioni ogni giorno.

Il New York Times, che ha un popolare cruciverba e altri giochi di parole riservati ai suoi abbonati, ha detto che Wordle rimarrà gratuito. Josh Wardle ha commentato l’acquisizione dicendo che la sezione di giochi del New York Times «ha avuto un ruolo importante» nella creazione di Wordle, e «pertanto questo passaggio mi sembra assolutamente naturale».

