Il Texas ha fatto causa a Netflix per uso illecito dei dati degli utenti

Il Texas ha presentato una denuncia contro Netflix, accusando la società di aver usato in modo illecito i dati dei propri utenti a partire dal 2022, quando introdusse per la prima volta le inserzioni pubblicitarie negli abbonamenti più economici. Secondo il procuratore generale Ken Paxton Netflix avrebbe raccolto dati come la posizione, il dispositivo utilizzato, i termini inseriti nella barra di ricerca e altro, e li avrebbe venduti a società specializzate nella raccolta e nell’aggregazione di dati senza il consenso informato dell’utente.

Paxton ritiene inoltre che alcune caratteristiche del sito (come quella che fa partire in automatico altri contenuti al termine di un film o una serie) siano lesivi degli utenti, e in particolar modo dei minori, perché li induce a rimanere molto tempo sulla piattaforma. Negli ultimi anni il Texas ha intentato cause simili contro diverse altre aziende. Tra il 2024 e il 2025 Google e Meta, due delle più grandi società tecnologiche al mondo, accettarono di pagare somme pari a circa 1,4 miliardi di dollari ciascuna (circa 1,2 miliardi di euro) per chiudere quelle a loro carico.

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