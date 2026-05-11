È stata disposta la quarantena obbligatoria per due italiani sul volo in cui si era imbarcata una donna poi morta di hantavirus

È stata disposta la quarantena obbligatoria di 45 giorni per due delle quattro persone italiane o dirette in Italia che erano a bordo di un aereo su cui si era momentaneamente imbarcata anche una donna poi morta a causa di un’infezione da hantavirus. La donna era una delle passeggere della nave da crociera Hondius, su cui è iniziato il focolaio del virus ad aprile, e il volo, gestito da KLM, era partito da Johannesburg ed era diretto nei Paesi Bassi. Il personale dell’aereo aveva fatto scendere la donna prima del decollo per via delle sue condizioni di salute, e la donna era poi morta in Sudafrica.

La quarantena riguarda un uomo di 24 anni residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e un uomo di 25, residente a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Entrambi sono asintomatici e in buone condizioni e in entrambi i casi le quarantene sono state disposte con un’ordinanza dai sindaci delle rispettive città. A tutte le persone arrivate in Italia con quel volo era stata raccomandata una quarantena volontaria. Sullo stesso volo viaggiava una hostess che la settimana scorsa era stata ricoverata nei Paesi Bassi per una sospetta infezione, ma che poi è risultata negativa.

Domenica le persone che si trovavano sulla Hondius hanno cominciato a sbarcare a Tenerife, nelle isole spagnole delle Canarie, per essere rimpatriate nei rispettivi paesi. In queste settimane l’Organizzazione mondiale della sanità ha detto più volte che il rischio legato all’hantavirus per chi era a bordo della nave è moderato, mentre quello per la popolazione mondiale rimane basso. In giornata ci si attende che il ministero della Salute italiano pubblichi una circolare con le linee guida da seguire.