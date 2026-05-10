I giornali di oggi dedicano le loro aperture soprattutto alle due guerre in corso, quella in Ucraina e quella in Iran. Sulla prima i titoli sono soprattutto sulle parole del presidente Vladimir Putin, che alla parata della Vittoria a Mosca ha detto che la guerra in Ucraina starebbe «volgendo al termine», anche se non è chiaro su quali basi; della guerra in Iran si parla soprattutto per la mancata e attesa risposta dell’Iran alla proposta statunitense su un accordo per mettere fine alla guerra. Altre notizie molto presenti sono l’hantavirus, con vari articoli sul tracciamento dei contagi, e le indagini per il delitto di Garlasco. I giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus contro il Lecce di ieri sera.