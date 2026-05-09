Péter Magyar ha giurato come nuovo primo ministro dell’Ungheria

Péter Magyar, il vincitore delle elezioni in Ungheria dello scorso mese, ha giurato come nuovo primo ministro del paese. Lo ha fatto nel parlamento ungherese, con un discorso in cui ha invitato la popolazione a «scrivere la storia dell’Ungheria». Magyar e il suo partito Tisza hanno battuto Viktor Orbán, l’ex primo ministro di estrema destra che aveva dominato la politica ungherese per 16 anni e indebolito gravemente la democrazia del paese.

Magyar è un politico conservatore (è un ex alleato di Orbán), ma ha promesso di ripristinare le garanzie democratiche del paese e di risolvere i dissidi con l’Unione Europea, tra le altre cose.

La cerimonia di insediamento è coincisa con una specie di festa pubblica nella capitale Budapest. Molte persone si sono accampate nella piazza e nei giardini fuori dal parlamento, per fare pic-nic e festeggiare Magyar.