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In Ungheria è successo l’impossibile, con Stefano Bottoni

Come è stato possibile che Orbán abbia perso le elezioni? E soprattutto: cosa farà adesso il nuovo leader del paese, Péter Magyar?

di Eugenio Cau
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Viktor Orbán ha perso le elezioni e non sarà più primo ministro dell’Ungheria. Non solo: le ha perse proprio male. Il suo avversario, Péter Magyar, avrà una maggioranza dei due terzi in parlamento, la possibilità di cambiare la Costituzione e di smontare le politiche autoritarie di Orbán, se lo vorrà. Per questo è meglio cominciare a capire chi è, questo Péter Magyar. Con Stefano Bottoni, docente di Storia dell’Europa orientale all’Università di Firenze.

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