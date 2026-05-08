Celebripost

Le attenzioni mondane di questa settimana si sono concentrate sul Met Gala di New York, una delle più dispendiose e scenografiche serate di beneficenza del mondo della moda e dello spettacolo. Come sempre in questa raccolta trovate solo alcuni degli ospiti, mentre qui c’è una gallery più estesa. Tra gli altri e le altre da fotografare in settimana c’è poi Pedro Pascal accanto a una persona in costume da Mandaloriano e al pupazzo di Grogu — personaggi di Guerre stellari — a un evento per i fan dedicato al nuovo film della saga; gli attori Eugene Levy, Kate Hudson e Martin Short alla prima di Marty, Life Is Short; e Glenn Close, che alla cerimonia per lasciare le sue impronte al TCL Chinese Theatre di Los Angeles ne fa lasciare una anche al suo cane Pip. Infine qualche fotografia dai David di Donatello, Alexander Zverev che versa lo spumante in testa a Jannik Sinner, e papa Leone XIV con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio.