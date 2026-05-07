A Milano è stato inaugurato ufficialmente l’Unipol Dome, l’arena per concerti già usata per le Olimpiadi invernali

Mercoledì 6 maggio è stato ufficialmente inaugurato l’Unipol Dome, il nome ufficiale dell’Arena Santa Giulia di Milano, che a inizio anno era stata usata per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Luciano Ligabue è stato il primo cantante a esibirsi nel palazzetto, in un evento chiamato “La prima notte – Music Opening Ceremony” e andato tutto esaurito mesi fa.

Prima del concerto il cantante ha partecipato all’inaugurazione formale del palazzetto con il consueto taglio del nastro. Assieme a lui c’erano tra gli altri il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Unipol Carlo Cimbri e Klaus-Peter Schulenberg, l’amministratore delegato di CTS Eventim, la società privata che possiede il palazzetto, e che controlla anche TicketOne.

L’Arena Santa Giulia si trova nella parte sudest di Milano, ha una capienza di circa 16mila spettatori ed è stata costruita principalmente per ospitare concerti. Il Comitato organizzatore di Milano Cortina l’aveva presa in affitto per il periodo delle Olimpiadi, per le partite di hockey, ed era stata completata a gennaio, appena prima dell’inizio dei Giochi.

Martedì si era saputo che la Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’arena, che è stata finanziata in parte con fondi statali stanziati per coprire i cosiddetti extra costi, ovvero le spese aggiuntive non preventivate. L’ipotesi della Corte è che il modo in cui sono state gestite le spese per la sua costruzione possa aver causato un danno alle casse dello Stato.

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