La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano

La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano, un palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel quale si sono disputate le partite di hockey delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di quest’anno. Il palazzetto, completato a gennaio appena prima delle Olimpiadi, è di proprietà della società privata CTS Eventim (l’azienda che possiede TicketOne) ma è stato costruito in parte con fondi statali, che dovranno coprire i cosiddetti extra costi, le spese aggiuntive non preventivate: l’ipotesi è che possa esserci stato un danno alle casse dello Stato.

L’entità di questi extra costi non è chiara. Eventim ha detto che ammonterebbero a 134 milioni di euro (mentre il costo totale preventivato era di 177 milioni) per via del rincaro dei materiali e dell’energia e dell’accelerazione dei tempi di costruzione per completare il palazzetto in tempo. Il comune li ha stimati invece di 53 milioni. Per ora lo Stato ha stanziato 21 milioni di euro come finanziamenti diretti e circa 30 come fondi indiretti, pagati nei prossimi anni sotto forma di acquisti di servizi, per esempio per l’uso dell’arena da parte dalle federazioni sportive nazionali.

Martedì mattina la Guardia di Finanza si è presentata negli uffici della direzione generale del comune per prelevare alcuni documenti potenzialmente utili all’inchiesta. La Corte dei conti è l’organo che controlla, fra le altre cose, la corretta gestione delle finanze pubbliche e punisce eventuali atti illeciti.

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