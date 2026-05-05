Achille Polonara si è ritirato dal basket

Achille Polonara, uno dei migliori giocatori italiani di basket degli ultimi anni, ha annunciato il suo ritiro in un post sui social. Polonara ha 34 anni e non gioca dal 2025, quando si era dovuto fermare per una leucemia mieloide acuta, cioè un grave tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. Alla fine del 2025 aveva fatto un trapianto di midollo osseo in seguito al quale – come raccontato in un servizio delle Iene – era stato in coma per dieci giorni. Polonara è ora in ripresa, e un paio di settimane fa aveva pubblicato su Instagram alcune foto in cui lo si vedeva allenarsi e tirare a canestro. Nell’annunciare il ritiro ha scritto:

Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi.

Polonara debuttò in Nazionale nel 2012 e in carriera ha giocato in numerose squadre italiane ed europee. Tra 2019 e 2021 giocò con la Saski Baskonia, con cui vinse il campionato spagnolo (uno dei più competitivi d’Europa) e dal 2023 al 2025 aveva giocato con la Virtus Bologna, con la quale vinse il campionato nel 2025.