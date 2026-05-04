Sono stati condannati per omicidio i gestori di un bar di Milano che nel 2024 uccisero un uomo che aveva appena derubato il loro locale

La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 17 anni di carcere Shu Zou e Liu Chongbing, i gestori di un bar di viale Giovanni da Cermenate, nella zona sud di Milano, che il 17 ottobre 2024 uccisero Eros Di Ronza, un uomo di 37 anni che aveva appena rapinato il loro locale. Di Ronza venne ucciso con decine di colpi di forbici appena fuori dal bar mentre stava cercando di fuggire, con in mano alcuni gratta e vinci che aveva rubato.

I due gestori sono nipote e zio e abitano lì vicino: erano intervenuti quando avevano sentito l’allarme del negozio. I giudici non hanno riconosciuto l’aggravante della crudeltà, mentre hanno riconosciuto quella della provocazione. Con Di Ronza c’era anche un altro uomo, tuttora indagato per tentato furto.