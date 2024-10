A Milano un uomo è stato ucciso da un negoziante mentre stava cercando di rapinare il suo negozio

Nelle prime ore di giovedì mattina a Milano un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è stato ucciso da un 30enne di origine cinese di cui non si conosce il nome, che è stato arrestato. Di Ronza aveva appena rapinato il negozio del 30enne, nel controviale di viale Giovanni da Cermenate, in una zona popolare nel sud della città.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, con lui c’era un complice, che è fuggito. I due avrebbero forzato la saracinesca e fatto suonare l’allarme del negozio, svegliando i proprietari che vivono al piano di sopra: il negoziante e un 49enne, anche lui di origini cinesi, sarebbero scesi per vedere cosa succedeva. A quel punto Di Ronza sarebbe stato pugnalato ripetutamente con delle forbici mentre cercava di scappare. Sarebbe stato il negoziante stesso a chiamare i soccorsi. Sia lui che il 49enne sono ora indagati per omicidio volontario. Di Ronza aveva precedenti penali per piccoli crimini.