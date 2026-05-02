Dopo più di un mese la megattera spiaggiata nel mar Baltico, in Germania, è stata liberata nel mare del Nord

Sabato è stata liberata nel mare del Nord la megattera di 12 tonnellate spiaggiata da più di un mese nei pressi dell’isola di Poel, nel mar Baltico, in Germania. La balenottera – soprannominata Timmy – si era arenata il 23 marzo e da allora le autorità locali avevano fatto vari tentativi per liberarla senza riuscirci. Nei giorni scorsi era stata avviata una nuova operazione di salvataggio finanziata da due milionari, Karin Walter-Mommert e Walter Gunz, che prevedeva di sollevare la balenottera con dei cuscini d’aria e di trasportarla su una chiatta fino al mare del Nord, a circa 400 chilometri di distanza.

Le sorti della megattera spiaggiata sono diventate in queste settimane un caso politico e mediatico perché, dopo i primi tentativi, sia l’amministrazione locale che la comunità scientifica avevano sostenuto che fosse meglio rinunciare a spostarla per non causarle ulteriori sofferenze. Da parte della popolazione locale però c’erano state alcune proteste, che avevano portato a quest’iniziativa privata. Sabato mattina, attorno alle 9, la megattera è stata liberata in mare a circa 75 chilometri da Skagen, in Danimarca.