L’ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi otterrà la detenzione domiciliare, dice la giunta militare che governa il paese 

La giunta militare che governa il Myanmar ha fatto sapere che l’ex leader del paese Aung San Suu Kyi sconterà il resto della pena che le fu inflitta nel 2021 in detenzione domiciliare. Contestualmente la giunta ha diffuso una sua foto che la ritrae mentre parla con due uomini in divisa, la sua prima immagine pubblica da diversi anni. Non è chiaro dove dovrebbe essere portata ora Aung San Suu Kyi, se a casa sua o in qualche altro posto: due funzionari della giunta hanno detto all’agenzia di stampa AFP che comunque resterà sotto la custodia e il controllo dei militari.

Aung San Suu Kyi, che oggi ha 80 anni, fu arrestata durante il colpo di stato militare del 2021 insieme a molti altri politici a lei vicini, con accuse ritenute politicamente motivate. Iniziò a scontare la pena in carcere, poi fu trasferita temporaneamente in detenzione domiciliare e poi di nuovo in carcere, forse in una prigione militare della capitale Naypyidaw. Su di lei e sulla sua salute venivano diffuse pochissime informazioni: non c’erano certezze nemmeno sul fatto che si trovasse a Naypyidaw, tanto che la famiglia aveva chiesto alla giunta di dare prova che fosse ancora viva. In questi ultimi anni la sua pena era stata ridotta di 6 anni, dagli originari 33, e un paio di settimane fa è stata diminuita di altri quattro anni e mezzo.

Aung San Suu Kyi è una figura politica complessa ed è al centro della storia del suo paese da oltre 30 anni. Fu attivista per la democrazia durante la dittatura militare seguita al primo colpo di stato del 1963, poi leader nonviolenta e prigioniera politica vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 1991, e infine capo dell’opposizione dopo la sua liberazione nel 2010. Dopo la vittoria alle elezioni del 2015, le prime davvero libere in 25 anni, divenne leader di fatto del Myanmar, deludendo però gran parte delle aspettative che c’erano su di lei e sul processo di democratizzazione del Myanmar.